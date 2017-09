Kustwacht vermindert vluchten luchtbrug tussen Sint Maarten en Curaçao

"Nu dat heel erg mee lijkt te vallen, gaan we langzaam afbouwen. Ook omdat het erop lijkt dat het vliegveld op Sint Maarten spoedig weer open kan." De stroom evacués is ook zo goed als opgedroogd inmiddels, aldus het hoofd van de kustwacht.

Een toestel van de kustwacht is momenteel een verkenningsvlucht aan het maken boven de Nederlandse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. "We bekijken dan ook hoe Dominica erbij ligt, voor eventuele hulp", zegt Burger. Het oog van de orkaan Maria is recht over dit eilandje getrokken.

Sinds de verwoestende orkaan twee weken geleden, is er nagenoeg non-stop op Sint-Maarten gevlogen vanaf het duizend kilometer verderop gelegen Curaçao. "De toestellen van de kustwacht hebben meer dan honderd vlieguren gemaakt", aldus Burger. Dat is nog bovenop de vluchten die het Hercules-toestel van het ministerie van Defensie heeft gemaakt. Dat toestel blijft tot vrijdag in de Cariben.