'Iran kan nucleaire activiteiten herstarten als atoomakkoord verdwijnt'

Teheran beloofde twee jaar geleden het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties.

Trump liet herhaaldelijk blijken geen fan te zijn van het onder zijn voorganger Obama gesloten akkoord. Hij zei woensdag dat hij de knoop heeft doorgehakt, maar weigerde te zeggen wat hij heeft besloten. Hij reageerde met de woorden "ik heb besloten" op een vraag van een verslaggever.

President Rohani van Iran noemde een eventueel besluit om het verdrag op te zeggen "enorm jammer". Zonder Trump bij naam te noemen, had hij het over een besluit van "politieke nieuwelingen". Het verdrag opzeggen is een ondermijning van het internationale vertrouwen. Iran, aldus Rohani, heeft slechts wapens om de regionale veiligheid en vrede te bewaken, meer niet.

"Iran is klaar voor alle mogelijke scenario's als Trump zich terugtrekt uit de deal", zei een Iraanse functionaris op voorwaarde van anonimiteit. Teheran kan onder meer "direct het nucleaire werk hervatten dat vanwege de deal aan banden is gelegd".

Europese bondgenoten van de VS hebben direct de hoop uitgesproken dat Trump zijn handen niet aftrekt van het akkoord. De Franse president Macron had het onomwonden over een "fout". Er is volgens hem niets mis met het verdag van 2015.