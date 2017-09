Dodental blijft oplopen na zware aardbeving in Mexico

De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Veel mensen worden vermist en de ravage in het gebied is groot.

De beving met een magnitude van 7,1 trof het midden van het Centraal-Amerikaanse land rond 14.15 uur (plaatselijke tijd). Het epicentrum lag in de buurt van het stadje Raboso in de deelstaat Puebla, op ongeveer 122 kilometer ten zuidoosten van hoofstad Mexico-Stad.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Mexico-Stad: 94. In de deelstaat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad, kwamen zeker 71 mensen om het leven. In de staat Puebla vielen zeker 43 dodelijke slachtoffers. In de deelstaten Mexico, Guerrero and Oaxaca waren nog eens 17 doden te betreuren.

Noodhulp

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto gaf in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een videoverklaring uit, waarin hij het Mexicaanse volk oproept kalm te blijven in de nasleep van de beving.

Volgens Peña Nieto zullen veel mensen noodhulp nodig hebben, maar ligt de prioriteit momenteel bij de reddingswerkzaamheden. Reddingswerkers en burgers zoeken onder het puin naar overlevenden.

Mexico-Stad

Volgens de burgemeester van de hoofdstad, Miguel Angel Mancera, zijn zeker 44 gebouwen geheel of gedeeltelijk ingestort. Onder meer appartementengebouwen, een school, een fabriek en een supermarkt werden vernietigd. Geparkeerde auto's zijn bedekt met een dikke laag puin. Ruim vijfhonderd gebouwen zijn beschadigd.

Bij het instorten van de school kwamen zeker 21 kinderen om het leven. Ook vier volwassenen overleefden het drama niet, zeggen de autoriteiten. Ten minste elf mensen zijn gered.

Het vliegveld van Mexico-Stad werd na de beving gesloten. Het zal dichtblijven tot de autoriteiten hebben vastgesteld of de start- en landingsbanen zijn beschadigd.