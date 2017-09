3,5 miljoen mensen zonder stroom op Puerto Rico door orkaan Maria

De orkaan bereikt windsnelheden van 250 kilometer per uur en beweegt in noordwestelijke richting over het eiland. Maria is een orkaan uit de categorie vier, de op een na zwaarste categorie.

Volgens het National Hurricane Center is de orkaan inmiddels iets afgezwakt, met windsnelheden van 230 kilometer per uur, en gaat hij onder de hoofdstad San Juan langs. De storm deed gebouwen in de stad schudden en puin vloog door de straten. Radars van het lokale weerstation zijn uitgeschakeld door de harde wind.

Autoriteiten waarschuwen dat op sommige plaatsen op het eiland zo'n 66 centimeter regen kan vallen. Ook kunnen zich levensgevaarlijke stormvloeden, overstromingen en modderstromen voordoen.

Duizenden mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello, en zijn naar officiële opvanglocaties gegaan. Volgens Rossello gaat het om zo'n tienduizend mensen en 186 huisdieren die een veilig heenkomen hebben gezocht. Op Puerto Rico wonen in totaal zo'n 3,4 miljoen mensen.

Impact

"Dit zal impact hebben op heel Puerto Rico met een kracht die we in geen generaties hebben gezien", zei Rosello eerder. "We gaan een groot deel van onze infrastructuur verliezen". Het is de eerste orkaan van deze kracht in bijna tachtig jaar die het eiland, Amerikaans grondgebied, aandoet.

Op Dominica heeft Maria wel een grote ravage aangericht. Communicatiekanalen liggen plat, maar volgens verschillende media is er op luchtfoto's veel schade aan huizen te zien.

Dinsdagavond trok Maria aan het eind van de middag (lokale tijd) voorbij Sint Maarten zonder extreem grote schade aan te richten. Sint-Eustatius en Saba kregen zoals verwacht veel wind en hoosbuien te verduren, maar het ziet ernaar uit dat de schade ook daar beperkt is gebleven. Maria raakte de eilanden niet vol, maar scheerde erlangs.

Hulpverleners

Het Urban Search And Rescue (USAR)-team probeert zijn hulpverleners komend weekend terug te laten keren uit Sint Maarten. Momenteel wordt bekeken of het lukt om vluchtcapaciteit te vinden voor alle 63 reddingswerkers.

USAR had vier mensen naar Sint Maarten gestuurd die zich bezig gaan houden met de terugkeer van de reddingswerkers. Zo zullen met de hulpverleners gesprekken worden gevoerd en worden ze fysiek en mentaal onderzocht. Ook vaardigt de organisatie vier mensen af die de lokale autoriteiten gaan helpen bij de coördinatie van de hulpverlening.

Op dit moment is USAR samen met lokale medewerkers van politie, brandweer en gemeente aan het inventariseren hoe het eiland erbij ligt na het langstrekken van de orkaan Maria. ''Verschillende partijen inventariseren de situatie op het eiland. Op basis van de bevindingen beslissen we later nog of we doorgaan met onze reguliere hulpverlening of dat de plannen veranderen als gevolg van Maria'', aldus de zegsman.