Aantal arrestaties om aanslag in metro Londen loopt op naar vijf

Het gaat om twee mannen van 48 en 30 jaar die in Newport, in Wales, zijn aangehouden. Dinsdagavond werd al een 25-jarige man in Wales aangehouden en zaterdag arresteerde de politie een 21-jarige man in Hounslow en een 18-jarige man in Dover. Twee huizen in Newport worden nog doorzocht.

De 21-jarige verdachte is een voormalig pleegkind en heeft familie die in Nederland woont. In dagblad Trouw vertelt zijn familie vandaag dat ze uit Syrië naar Egypte zijn gevlucht en dat de verdachte naar Engeland trok. De 18-jarige is een wees uit Irak, die op zijn vijftiende naar het Verenigd Koninkrijk kwam, nadat zijn ouders overleden.

De autoriteiten lieten kort na de aanslag weten er rekening mee te houden dat meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de aanslag.

Vrijdag raakten dertig mensen gewond door een ontploffing bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen. De politie sprak van een "geïmproviseerd explosief", dat eenvoudig en goedkoop was.