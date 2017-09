Hoge ambtenaren aangehouden in Catalonië om referendum

Spaanse media melden dat onder de arrestanten de tweede man van het Catalaanse ministerie van Economische Zaken is, Josep María Jovél.

Volgens plaatselijke media zijn negen invallen geweest in panden van de regionale regering. De Guardia Civil is onder meer kantoren van de Catalaanse regering binnengevallen waar het bestuur zich bezighoudt met buitenlandse relaties, sociale en economische zaken. De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft woensdag zijn regering voor spoedberaad bijeengeroepen.

Daar verklaarde hij dat Spanje feitelijk de autonomie van de regio Catalonië heeft opgeheven. Hij zei dat de regering in Madrid totalitair optreedt en een schande voor de democratie is. Puigdemont riep de Catalanen op massaal te gaan stemmen bij het beoogde referendum over onafhankelijkheid.

Referendum

Separatistische politici willen 1 oktober een referendum over onafhankelijkheid van de regio houden. Ze hebben een kleine meerderheid in het regionale parlement van Catalonië. Volgens Madrid is het beoogde referendum in strijd met de grondwet en mag die niet doorgaan. De minister-president van Spanje Mariano Rajoy zei dat het land gedwongen werd om in te grijpen.

Spaanse opperrechters hebben het referendum vooralsnog verboden. De Spaanse regering probeert het de regioregering onmogelijk te maken de stembusgang te organiseren.

Spaanse media melden dat de veertien arrestanten een belangrijke rol spelen bij de organisatie van het volgens justitie illegale referendum. De invallen zijn gedaan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in opdracht van een onderzoeksrechter in Barcelona. Dat richt zich op ambtsmisdrijven, ongehoorzaamheid en verduistering gepleegd door bestuurders die toch een referendum voorbereiden met geld van de overheid.

Separatisten

Separatisten organiseerden drie jaar terug een officieus referendum over onafhankelijkheid. Maar alleen hun aanhang kwam opdagen. Circa 80 procent van de kiezers stemde toen voor afscheiding van Spanje, maar slechts 2,3 miljoen van de beoogde 5,4 miljoen stemgerechtigden brachten een stem uit. In recente opiniepeilingen zijn er iets meer Catalanen die afscheiding afwijzen dan Catalanen die ervoor zijn.

Catalonië beslaat 6,6 procent van het Spaanse koninkrijk en 16 procent van de 47 miljoen Spanjaarden woont er. De regio is goed voor bijna 20 procent van het Spaanse bruto binnenlands product.