Nieuwe poging Republikeinen om Obamacare te vervangen

Meerdere pogingen van president Donald Trump om een nieuw stelsel in te voeren strandden omdat alle Democraten en een kleine groep Republikeinen het alternatief niet goed genoeg vonden.

Toch willen Republikeinse leiders voor 1 oktober nog een nieuw plan ter stemming brengen. Die datum markeert het einde van het fiscale jaar van de Amerikaanse overheid.

Als het Witte Huis daarna een nieuw stelsel goedgekeurd wil krijgen, moet 60 procent van de senaat hiermee instemmen. Nu is dat nog slechts de meerderheid van de honderd zetels tellende senaat.

Bescherming

De nieuwe Trumpcare-variant, de zogenoemde Cassidy-Graham-wet, zou meer verantwoordelijkheid aan staten moeten geven om zorg te regelen. Staten mogen zelf bepalen of zij uit Obamacare willen stappen en de bescherming die het door de Republikeinen gehate stelsel biedt aan de minder draagkrachtigen in de samenleving willen afschaffen. Het stelsel van Obama garandeerde juist dat die zwakkeren wel een basisvorm van zorg zouden moeten krijgen

Ook zouden verzekeraars een plafond mogen instellen van een bedrag dat zij aan Amerikanen willen vergoeden voor speciale zorg die zij nodig hebben.

Prullenbak

Het eerdere Trumpcare-voorstel zou meer dan twintig miljoen Amerikanen gegarandeerde zorg ontnemen. Belangenorganisaties van artsen hebben ook het nieuwe voorstel naar de prullenbak verwezen, omdat de gevolgen voor de zwakkeren in de samenleving desastreus zouden zijn.

Vooral de kosten die ouderen zelf moeten betalen voor hun zorg zouden enorm stijgen en voor vele miljoenen Amerikanen onbetaalbaar worden.

Vijftien van de 52 Republikeinen in de senaat hebben toegezegd het voorstel van Cassidy en Graham te steunen. De 48 Democraten in de senaat zullen allemaal tegen het voorstel stemmen. Het is onduidelijk wat de drie Republikeinen gaan doen die in juli tegen de laatste variant van Trumpcare stemden.

Nederlaag

Het afschaffen van Obamacare was een van de harde beloftes die Donald Trump tijdens zijn campagne deed. Dat het hem na acht maanden in het Witte Huis en ondanks de meerderheid van de Republikeinen in de senaat nog niet is gelukt het zorgstelsel te torpederen, is een flinke nederlaag voor de president.

Het is niet duidelijk wanneer er exact over de wet wordt gestemd. De eerste mogelijkheid is maandag 25 september.