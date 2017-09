'Sri Lanka doet onderzoek naar bestaan babyfarms'

Dat zegt de Sri Lankaanse minister Rajitha Senaratne van Volksgezondheid woensdag in het programma Zembla. Het is volgens het programma de eerste keer dat de regering van Sri Lanka het bestaan van zulke 'boerderijen' in de jaren tachtig erkent.

Het bestaan van de 'babyfarms' was voor de regering van Sri Lanka in 1987 de belangrijkste reden om tijdelijk te stoppen met interlandelijke adoptie. In totaal werden in die periode 11.000 kinderen uit Sri Lanka ter adoptie aangeboden. Zo’n vierduizend van deze groep werd geadopteerd door Nederlandse ouders.

Arme vrouwen werden tegen betaling naar de 'babyfarms' gelokt en zwanger gemaakt.

Geruchten

Na de bevalling werd het kind weggenomen, of werd gezegd dat het kind was overleden, zo stelt Zembla. Het programma heeft diverse artsen gesproken die vroeger bij deze procedures betrokken waren.

Eerder werden de verhalen over 'babyfarms' afgedaan als geruchten. Sri Lanka wil een DNA-databank beginnen waar genetische informatie over moeders en geadopteerde kinderen kan worden verzameld.

Op deze manier kunnen moeders en kinderen die na dertig jaar contact met elkaar willen mogelijk alsnog aan elkaar gekoppeld worden.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) laat aan Zembla weten dat hij inventariseert hoe de verantwoordelijkheden rond adoptie destijds waren verdeeld. Hij gaat in gesprek met betrokken organisaties en de Sri Lankaanse autoriteiten.