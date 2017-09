Zeker 216 doden en enorme ravage na zware aardbeving in Mexico

Magnitude van 7,1

Naschokken tot 4,9

Vliegveld Mexico-Stad gesloten

4,6 miljoen mensen zonder elektriciteit

De beving met een magnitude van 7,1 trof het midden van het Centraal-Amerikaanse land rond 14.15 uur (plaatselijke tijd). Het epicentrum lag in de buurt van het stadje Raboso in de deelstaat Puebla, op ongeveer 122 kilometer ten zuidoosten van hoofstad Mexico-Stad.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Mexico-Stad: 86. In de deelstaat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad, kwamen zeker 71 mensen om het leven. In de staat Puebla vielen zeker 43 dodelijke slachtoffers. In de deelstaten Mexico, Guerrero and Oaxaca vielen nog eens 16 dodelijke slachtoffers.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto gaf in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een videoverklaring uit, waarin hij het Mexicaanse volk oproept kalm te blijven in de nasleep van de beving.

Volgens Peña Nieto zullen veel mensen noodhulp nodig hebben, maar ligt de prioriteit momenteel bij de reddingswerkzaamheden.

Mexico-Stad

Volgens de burgemeester van de hoofdstad, Miguel Angel Mancera, zijn zeker 44 gebouwen geheel of gedeeltelijk ingestort. Onder meer appartementengebouwen, een school, een fabriek en een supermarkt werden vernietigd. Geparkeerde auto's zijn bedekt met een dikke laag puin.

Bij het instorten van de school kwamen zeker 22 kinderen en twee volwassenen om het leven. Nog eens dertig kinderen en twaalf volwassenen worden vermist.

Het vliegveld van Mexico-Stad werd na de beving gesloten. Het zal dichtblijven tot de autoriteiten hebben vastgesteld of de start- en landingsbanen zijn beschadigd.

Instorting

Minister van Binnenlandse Zaken Miguel Angel Osorio Chong zei woensdagochtend tegen journalisten dat er nog steeds mensen vastzitten in ingestorte gebouwen. Volgens Chong zijn er nog niet genoeg reddingswerkers ter plaatse om hen uit te graven.

De hulpverlening in de hoofdstad, die zo'n twintig miljoen inwoners telt, werd bemoeilijkt door de verkeerschaos die ontstond toen miljoenen mensen probeerden naar huis te komen.

In de deelstaat Puebla lijkt de aardbeving een uitbarsting van de vulkaan Popocatépetl teweeg te hebben gebracht. Een kerk op de helling van de vulkaan stortte in tijdens een mis, waardoor vijftien mensen om het leven kwamen, zei gouverneur Jose Antonio Gali.

Naschokken

Honderdduizenden inwoners van Mexico-Stad renden in paniek de straat op tijdens en na de aardbeving, die hoge gebouwen heen en weer liet zwaaien. Ze dromden samen op open plekken uit angst voor naschokken en vallend puin.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden er volgens het nationaal seismologisch instituut inderdaad naschokken gevoeld, onder meer in deelstaat Oaxaca, ten zuidoosten van Mexico-Stad.

Het kustgebied bij Salina Crux werd een aantal keren opgeschrikt, het ergst door een naschok met een magnitude van 4,9. Meer het binnenland in, in de buurt van de stad Loma Bonita, werd er een van 4,0 gemeten.

Elektriciteit

Het staatsstroombedrijf liet via Twitter weten dat zeker 4,6 miljoen mensen in de nasleep van de beving zonder elektriciteit zitten.

De Verenigde Naties hebben hun medeleven overgebracht aan Mexico en gezegd klaar te staan om assistentie te verlenen. De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Twitter: "God zegene de inwoners van Mexico-Stad. We zijn met jullie en zullen er voor jullie zijn".

Oefening

Het was dinsdag exact 32 jaar geleden dat Mexico-Stad werd getroffen door een beving met een magnitude van 8,1. Hierbij vielen vele duizenden doden. Zeker dertigduizend mensen raakten gewond en vijftigduizend tot honderdvijftigduizend Mexicanen waren in één keer dakloos.

De nieuwe aardbeving trof Mexico-Stad enkele uren na een grote rampenoefening ter gelegenheid van de herdenking van de aardbeving van 1985, waarin de chaos na een aardbeving werd gesimuleerd.

Twee weken geleden werd Mexico ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die had een magnitude van 8,1. Hierbij kwamen zeker 98 mensen om het leven. De meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke staat Oaxaca.

Omdat het epicentrum van die aardbeving buiten de Mexicaanse kust lag, bleef de schade ondanks de grotere hevigheid meer beperkt dan bij de beving van dinsdag.