Orkaan Maria groeit op weg naar Puerto Rico verder in kracht

De NHC verrichtte de laatste metingen met een Hurricane Hunter-vliegtuig.

Maria gaat nu af op de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Volgens het Hurricane Center wordt Maria de zwaarste orkaan ooit voor Puerto Rico.

Volgens Weerplaza zal Maria in de loop van de middag (Nederlandse tijd) het eiland bereiken. De verwachting is dat de orkaan met windsnelheden van 275 kilometer per uur over trekt met windstoten die kunnen oplopen tot 325 kilometer per uur.

De golven zouden tot 12 meter hoog kunnen worden en er wordt 200 tot 300 millimeter regen verwacht.

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello, riep inwoners van het eiland op om naar een officiële opvanglocatie te gaan. "Het is tijd om te handelen en een veilige plek te zoeken als u in een overstromingsgevoelig gebied of in een houten of ander kwetsbaar gebouw woont."

Puerto Rico is een Amerikaans territorium, maar maakt officieel geen deel uit van de Verenigde Staten. Het eiland heeft ongeveer 3,2 miljoen inwoners.

Bovenwindse Eilanden

Maria is dinsdagavond aan het eind van de middag (lokale tijd) voorbij Sint Maarten getrokken, op het eerste gezicht zonder al te veel schade aan te richten.

Dat zei Gordon Snow, hoofdredacteur van de grootste krant op Sint Maarten The Daily Herald, dinsdagavond tegen het Curaçaose radiostation Paradise FM. "We hebben wel wat rukwinden gehad en ook regen. Maar vergeleken met Irma was dit een regenbui."

Sint-Eustatius en Saba kregen zoals verwacht veel wind en hoosbuien te verduren, maar het ziet ernaar uit dat de schade ook daar beperkt is gebleven. Maria raakte de eilanden niet vol, maar scheerde erlangs.

Dave Levenstone uit The Bottom op Saba zegt dat het eiland urenlang werd geteisterd door harde windstoten en veel regen, maar dat rond 19.00 uur (01.00 uur 's nachts Nederlandse tijd) het ergste achter de rug leek.

De gezondheidsdienst op Saba meldde dat bij de hulpdiensten geen berichten zijn binnengekomen over gewonden als gevolg van de storm. Bewoners hadden zich onder meer voorbereid door zandzakken voor de deur te leggen. Ook zijn Nederlandse mariniers ter plaatse om te helpen.

Volgens andere eilandbewoners ontstonden rond de haven van Sint-Maarten wel flinke golven. Over eventuele schade is nog niets bekend. Een gevoel van opluchting overheerste na het voorbijtrekken van Maria.