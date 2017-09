VS dreigt uit atoomakkoord met Iran te stappen

Tijdens een interview met nieuwszender Fox News zei Tillerson dat vooral de 'zonsondergangsclausules' uit het akkoord dat in 2015 werd gesloten de regering-Trump zorgen baren. In die bepalingen is vastgelegd dat de beperkingen aan het Iraanse kernprogramma na verloop van tijd komen te vervallen.

De minister noemde die clausules "geen verstandig pad voorwaarts". Het probleem van een nucleair Iran wordt door het huidige akkoord niet opgelost, maar vooruit geschoven, aldus Tillerson.

Iran beloofde in het akkoord geen kernwapens meer te zullen ontwikkelen en de voorraad uranium waarover het beschikt te verminderen. Wel mocht het nucleaire programma worden voortgezet, maar alleen voor wetenschappelijke en economische doeleinden. In ruil daarvoor zouden internationale sancties tegen Iran worden beëindigd.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump haalde eerder op dinsdag hard uit naar Iran tijdens zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump beschuldigde Iran ervan "geweld, bloedvergieten en chaos" te exporteren en op zoek te zijn naar macht in Jemen, Syrië en elders in de regio.

"We kunnen niet toestaan dat een moorddadig regime deze destabiliserende activiteiten blijft uitvoeren, terwijl het gevaarlijke raketten bouwt, en we kunnen niet achter een akkoord blijven staan dat dekking biedt aan de uiteindelijke bouw van een kernprogramma", aldus de president.

Trump omschreef het atoomakkoord als een van de slechtste en meest eenzijdige overeenkomsten die de VS ooit sloot en noemde het "beschamend voor de Verenigde Staten".