‘Meer dan veertig miljoen mensen wereldwijd gevangen als slaaf'

Bijna driekwart van de moderne slaven is vrouw. Zij worden gedwongen tot arbeid of seks of worden tegen hun zin uitgehuwelijkt.

Een op de vier slaven is kind. Van de 15 miljoen slaven die tegen hun zin zijn uitgehuwelijkt, is een derde nog geen 18 jaar. Een zesde van die 15 miljoen 'slaven' is zelfs jonger dan 15 jaar.

"Slavernij is niet slechts een relikwie uit het verleden", stellen de VN en de Walk Free Foundation in het rapport.

Verborgen criminaliteit

Zij beklemtonen dat het om een voorzichtige schatting gaat; vermoedelijk ligt het echte aantal slaven nog hoger. "Het is een vorm van verborgen criminaliteit; die zijn altijd heel lastig te meten", aldus een woordvoerder.

Moderne slavernij komt het meest voor in Afrika en Azië. De twee organisaties waarschuwen dat in het westen nog steeds producten worden verkocht waar slavenarbeid aan te pas kwam, zoals kleding of voedsel.

Goed antwoord

De VN en de Walk Free Foundation roepen de internationale gemeenschap op een goed antwoord op de cijfers te formuleren. "We moeten deze vergeten groep proberen te beschermen, op een betere en meer structurele manier dan op dit moment gebeurt."

Voor het onderzoek spraken de twee organisaties met meer dan 71.000 mensen in 48 landen.