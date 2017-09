Trump waarschuwt voor 'totale vernietiging' Noord-Korea

Dit zei hij dinsdag bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Trump dwingt Noord-Korea de Verenigde Staten tot de "totale vernietiging" van het Aziatische land als het op deze manier doorgaat.

"Raketman is op zelfmoordmissie voor hemzelf en zijn regime", stelt hij. Trump vraagt de andere VN-lidstaten om samen te werken in het verder isoleren van het Noord-Koreaanse regime, zolang het "vijandige" gedrag doorgaat.

Noord-Korea zorgt internationaal geregeld voor ophef door nucleaire en rakettesten uit te voeren. Het regime in Pyongyang negeert daarbij resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Dat invloedrijke orgaan heeft Noord-Korea herhaaldelijk sancties opgelegd.

Neerhalen

De Verenigde Staten overwegen alle ballistische raketten die Noord-Korea afschiet neer te halen, ook als ze geen enkele bedreiging voor Amerika of zijn bondgenoten vormen. Dat meldt nieuwszender CNN dinsdag op basis van een bron binnen de Amerikaanse regering.

Circa zevenhonderd man Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen oefenen samen ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, bij Pocheon circa 30 kilometer van de grens met Noord-Korea. Dat land schoot afgelopen vrijdag weer een ballistische raket af.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bericht dat de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis maandag in het Pentagon suggereerde dat de Verenigde Staten militair tegen Noord-Korea kunnen optreden zonder dat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gevaar loopt. Mattis zei niet wat voor militaire actie hij bedoelde.

Iran

Bij de VN-bijeenkomst in New York haalde Trump ook uit naar Iran en het akkoord dat zijn voorganger Barack Obama met het land in 2015 heeft gesloten. Dat akkoord gaat over indamming van het Iraanse nucleaire programma, in ruil voor opheffing van opgelegde economische sancties door onder meer de Amerikanen.

Trump hintte dat de Verenigde Staten halverwege oktober mogelijk niet instemt met de verlenging van de nucleaire deal. Hij omschrijft Iran in zijn toespraak als een ''economisch uitgeputte schurkenstaat'' die geweld exporteert en noemt het akkoord ''gênant''.

Ook over Venezuela heeft Trump geen goed woord over. "Compleet onacceptabel", omschrijft hij de situatie in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens hem kunnen de Verenigde Naties niet langer blijven toekijken naar hoe het politieke stelsel in het voordeel van president Nicolás Maduro wordt hervormd.

Trump benadrukt daarnaast ook dat hij vooral de belangen van zijn land zal behartigen. "Maar bij het vervullen van onze verplichtingen ten aanzien van andere naties, realiseren wij ons ook dat het in ieders belang is om te werken aan een toekomst waarin alle naties soeverein, welvarend en veilig kunnen zijn", aldus de president.