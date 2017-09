Duitse rechtbank beboet mensen die over onwel geworden man heenstappen

De boetes variëren van 2.400 tot 3.600 euro. Er was nog een vierde persoon die de man negeerde, maar die was volgens de rechter niet in staat om in de rechtbank te verschijnen.

De 83-jarige man was onwel geworden en was daardoor gevallen. Een week later is de man in een ziekenhuis overleden, zo melden lokale media.

De veiligheidscamera in het filiaal van de Deutsche Bank liet precies zien dat de man viel en hoe vervolgens vier mensen over hem heen stapten. Pas klant nummer vijf ontfermde zich over de bejaarde. Die belde een ambulance.

Twee van de veroordeelden namen aan dat de gevallen man een zwerver was. De rechter verwierp dat argument.