België trekt verblijfsvergunning van zoon omstreden imam in

Het gaat om de zoon van een omstreden imam, Shay Alami Abu Hamza (foto), die eind vorig jaar ook al werd verbannen door de Belgische autoriteiten omdat hij moslimjongeren tot extremisme zou aanzetten. De salafistische imam vertrok uiteindelijk zelf naar Marokko, nadat België hem naar Nederland wilde uitzetten. Hij mag tien jaar lang niet in België komen.

"We hebben voldoende indicaties van onze ­veiligheidsdiensten dat het dossier zwaar genoeg weegt", zegt staatsscretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Jeugdinrichting

De zoon van Shay Alami Abu Hamza zit volgens Belgische media nu nog in een gesloten jeugdinrichting. Daar werd hij door de rechter naartoe gestuurd, nadat hij vorig jaar in een filmpje dingen had geroepen als "Oh Allah, vernietig de hatelijke christenen. Dood hen allemaal.'' Hij bood daar later zijn excuses voor aan.

Het is niet bekend of de achttienjarige jongen na zijn uitzetting naar Nederland zal komen of net als zijn vader naar Marokko gaat.