Zuid-Afrikaanse OM in cassatie tegen straf Oscar Pistorius

De cassatie dient op 3 november voor het hooggerechtshof van Zuid-Afrika. Het OM stelt dat de straf te mild is. "Het opgelegde vonnis is schokkend laag", zegt een woordvoerder van justitie.

De inmiddels 30-jarige Pistorius schoot zijn vriendin Steenkamp in februari 2013 dood. Hij vuurde in totaal vier keer door de wc-deur en trof zijn vriendin onder meer in haar hoofd. Hij heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer zat.

In eerste instantie werd hij voor dood door schuld tot vijf jaar cel veroordeeld. In december 2015 werd de Zuid-Afrikaan in hoger beroep veroordeeld voor moord, wat hem een gevangenisstraf van zes jaar opleverde.

Een panel van vijf Zuid-Afrikaanse rechters boog zich destijds over de veroordeling van Pistorius. Zij bepaalden dat Pistorius definitief voor moord moest worden veroordeeld.