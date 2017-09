Orkaan Maria richt 'grote verwoesting' aan op eiland Dominica

"We hebben verschillende berichten ontvangen over grote verwoesting", meldt Roosevel Skerrit, de premier van Dominica. "Mijn grootste angst is dat we morgenochtend wakker worden met nieuws over gewonden en mogelijke doden."

Hij vreest modderstromen door de aanhoudende regen die gepaard ging met de orkaan. Skerrit schrijft op Facebook dat bij iedereen die hij heeft gesproken het dak van het huis is gewaaid. "Het is nog te vroeg om te kijken hoe de haven en het vliegveld erbij liggen, maar ik verwacht dat beide locaties de komende dagen niet kunnen worden gebruikt", aldus de premier.

De storm bereikte Dominica rond 3.00 uur (Nederlandse tijd). Zo'n negentig minuten later bewoog de kern van de orkaan zich over het eiland, een voormalige Britse kolonie met 72 duizend inwoners. Ook andere klein eilanden, zoals Guadeloupe en de Amerikaanse Maagdeneilanden, liggen op de koers van Maria.

Sint Eustatius

De storm raast dinsdag langs de Nederlandse Bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba. Zij zullen volgens de voorspellingen niet direct worden getroffen. Maria is nu op weg naar St. Croix, onderdeel van de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Daarna verplaatst de orkaan zich naar Puerto Rico, dat op woensdag waarschijnlijk direct zal worden getroffen door de kern van de storm. De gouverneur van Puerto Rico heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Als Maria haar verwoestende kracht behoudt dan wordt het voor Puerto Rico de zwaarste storm in 85 jaar, meldt het National Hurricane Center. In 1932 kwam er voor het laatst een met kracht 4 aan land.

Een categorie 5-orkaan kent een gemiddelde windsnelheid van zo'n 215 kilometer per uur, met windstoten tot ruim boven driehonderd kilometer per uur. De orkaan trekt met een snelheid van ongeveer veertien kilometer per uur naar het west-noordwesten, aldus het NHC.

Jose

De andere orkaan die ontstond op de Atlantische Oceaan is inmiddels in kracht afgenomen. Helemaal gewonnen geeft Jose zich nog niet, want de storm zal nog enkele dagen zorgen voor harde wind en hoogwater langs de Amerikaanse oostkust.

Jose bevindt zich momenteel op 590 kilometer ten zuiden van het eiland Nantucket, voor de kust van de staat Massachusetts. De orkaan is nog altijd goed voor windsnelheden van 120 kilometer per uur. De storm passeert de kust van New Jersey op woensdag.