Myanmarese leider Suu Kyi veroordeelt 'alle schendingen van mensenrechten'

In een televisietoespraak zei Suu Kyi: "Het is niet de bedoeling van de Myanmarese regering om schuld toe te wijzen of van verantwoordelijkheid af te zien. Wij veroordelen alle mensenrechtenschendingen en onwettelijk geweld. We zijn toegewijd aan het herstellen van vrede, stabiliteit en de rechtstaat in de hele deelstaat."

De Myanmarese veiligheidsdiensten worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Die zouden zijn begaan tegen de Rohingya, die in het overwegend boeddhistische Myanmar gelden als tweederangsburgers.

Meer dan vierhonderdduizend Rohingya zijn naar buurland Bangladesh gevlucht om te ontsnappen aan wat de VN omschrijft als een "schoolvoorbeeld van etnische zuivering".

Volgens Suu Kyi zijn er "beschuldigingen en tegenbeschuldigingen", die allemaal moeten worden bekeken, maar zal iedereen die misdaden heeft begaan worden vervolgd. Voordat er actie wordt ondernomen, moeten er wel eerst solide bewijzen op tafel liggen, aldus de regeringsleider.

Suu Kyi zei verder dat haar regering zich zal inzetten om de terugkeer van Rohingya-vluchtelingen uit Bangladesh te bespoedigen.

Internationale kritiek

Het was de eerste keer dat de voormalig mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar zich uitliet over de situatie in de Rakhine, sinds het geweld daar in augustus opnieuw oplaaide na een serie aanvallen van militante Rohingya op politieposten en veiligheidsbeambten. Haar stilte kwam haar internationaal op veel kritiek te staan.

Suu Kyi zei in haar toespraak ook dat de situatie in Rakhine slechts een van de vele complexe kwesties is die spelen in haar land. Ze vergeleek Myanmar met een patiënt die voor meerdere ziektes moet worden behandeld. "We zijn een jong en fragiel land met veel problemen, maar we moeten met al die problemen omgaan. We kunnen ons niet alleen richten op een paar daarvan."

Ontkenning

Eind vorig jaar bracht een eerdere veiligheidsoperatie tegen Rohingya-rebellen in het gebied ook een grote vluchtelingenstroom en beschuldigingen van buitensporig geweldsgebruik met zich mee.

Na die eerste geweldsuitbarsting ontkende Suu Kyi in alle toonaarden dat sprake was geweest van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de regeringsleider was het gebruikte geweld proportioneel gezien de dreiging van de opstandelingen.

Suu Kyi mocht vanwege een bepaling in de grondwet geen president worden, maar geldt als de facto regeringsleider. Ze zegde eerder deze maand een bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York af om zich te richten op de problemen in Rakhine.