'Catastrofale' orkaan Maria van vijfde categorie bereikt eiland Dominica

Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) dinsdag. Volgens het meteorologisch centrum kan de kracht van Maria nog wat fluctueren, waardoor de orkaan wisselt tussen de vierde en vijfde categorie.

De storm bereikte Dominica rond 3.00 uur (Nederlandse tijd). Zo'n negentig minuten later bewoog de kern van de orkaan zich over het eiland, een voormalige Britse kolonie met 72.000 inwoners.

Over de situatie op Dominica is nog maar weinig bekend. De premier van het eiland, Roosevelt Skerrit, liet wel weten dat het dak van zijn huis is gewaaid en dat zijn huis overstroomd is. Later meldde hij op sociale media dat hij in veiligheid was gebracht.

Ook andere klein eilanden, zoals Guadeloupe en de Amerikaanse Maagdeneilanden, liggen op de koers van Maria.

De storm raast naar verwachting dinsdagochtend (Nederlandse tijd) langs de Nederlandse Bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba. Zij zullen volgens de voorspellingen niet direct worden getroffen.

Daarna verplaatst de orkaan zich naar Puerto Rico, dat op woensdag waarschijnlijk direct zal worden getroffen door de kern van de storm. Als Maria op het huidige krachtsniveau blijft, wordt het de krachtigste storm die het eiland in de afgelopen 85 jaar heeft meegemaakt. Puerto Rico kan rekenen op een stormvloed die 2,7 meter hoger ligt dan normaal en regenval tot 64 centimeter.

Een categorie 5-orkaan kent een gemiddelde windsnelheid van zo'n 215 kilometer per uur, met windstoten tot ruim boven driehonderd kilometer per uur. De orkaan trekt met een snelheid van ongeveer veertien kilometer per uur naar het west-noordwesten, aldus het NHC.

Het pad van de orkaan Maria

Nederlandse eilanden

Naar verwachting arriveert Maria dinsdagochtend (Nederlandse tijd) in de buurt van de Bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba.

Het verwachte pad van de orkaan is afgelopen weekend iets naar het zuiden bijgesteld, wat betekent dat Maria niet over de eilanden zal trekken. Volgens Weerplaza is de kans dat de wind op Sint Eustatius en Saba orkaankracht bereikt (118 kilometer per uur) afgenomen van veertig naar ongeveer vijftien procent.

Een orkaan in de vijfde categorieën op de schaal van Saffir-Simpson geldt als catastrofaal. Op meerdere eilanden in het gebied zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo openden de autoriteiten op Puerto Rico opvangcentra en werden bouwkranen ontmanteld. De Nederlandse autoriteiten hebben teams van de mariniers naar Sint Eustatius en Saba gestuurd.