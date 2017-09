VS stuurt drieduizend militairen naar Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in augustus aan dat de VS zich opnieuw intensiever gaat bezighouden met het conflict in Afghanistan, en weer gevechtstroepen in te zullen zetten. Een aantal noemde hij daarbij niet.

Het blijkt nu te gaan om ongeveer drieduizend militairen, die volgens Mattis inmiddels op de hoogte zijn gebracht van hun uitzending.

De VS is sinds 2001 in Afghanistan aanwezig. Het is daarmee het langst lopende conflict waarbij de Amerikanen betrokken zijn. Er zijn momenteel ongeveer 8.400 Amerikaanse militairen aanwezig in het land, die zich vooral bezighouden met het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse troepen die tegen de Taliban strijden. Ook voeren zij anti-terrorismemissies uit tegen Islamitische Staat en Al-Qaeda.

Nederland

De Amerikaanse militairen maken deel uit van de NAVO-trainingsmissie Resolute Support, die ruim 12.000 manschappen telt. NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft positief gereageerd op Trumps boodschap. Vijftien NAVO-landen lieten in juni al weten bereid te zijn meer troepen te leveren.

Aan de missie in Afghanistan doen sinds 2015 ongeveer honderd Nederlandse militairen mee, in Mazar-e-Sharif onder commando van de Duitsers. Defensieminister Jeanine Hennis zei twee maanden geleden dat de Nederlandse bijdrage niet "groots wordt gewijzigd of uitgebreid."