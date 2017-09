Cyprus verdient miljarden aan verkoop EU-paspoorten

Dat blijkt uit documenten die zijn ingezien door The Guardian. Volgens de Britse krant zijn meer dan vierhonderd paspoorten verstrekt.

Ontvangers zijn onder meer een voormalige Russische parlementariër, de stichter van de grootste bank van Oekraïne en een miljardair die zijn fortuin vergaarde in de goksector.

Het 'gouden visumprogramma', dat uit 2013 stamt, laat niet-EU-burgers het Cypriotische staatsburgerschap verwerven in ruil voor een investering van 2 miljoen euro in vastgoed op het eiland of 2,5 miljoen euro in bedrijven of staatsobligaties.

De kersverse Cyprioten hoeven niet op Cyprus te wonen of de taal te leren. Wel wordt verwacht dat ze het eiland eens in de zeven jaar bezoeken.

'Echte investeerders'

Volgens het Cypriotische ministerie van Financiën is het programma bedoeld voor "echte investeerders, die een zakelijke basis vestigen en permanente ingezetenen worden op Cyprus". Er zouden uitgebreide achtergrondchecks worden verricht en het investeringsgeld zou worden onderzocht op witwaspraktijken.

Ana Gomes, een lid van het Europees Parlement (EP) uit Portugal, omschreef de 'gouden visa' als "totaal immoreel en pervers". Later dit jaar bespreekt het parlement haar voorstel om de controles op dergelijke programma's te verscherpen.