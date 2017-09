Groot-Brittannië verlaagt dreigingsniveau naar 'ernstig'

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd laat zondag weten dat het onderzoek naar de aanslag dusdanig is gevorderd, dat het niveau kan worden verlaagd. Zaterdag werden twee verdachten gearresteerd.

Vrijdag maakte premier Theresa May bekend dat het dreigingsniveau werd verhoogd naar kritiek, wat betekende dat er op korte termijn een terreurdaad werd verwacht.

De aanslag vond plaats bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van de stad. Volgens de Londense politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Het is niet volledig ontploft. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

Arrestaties

In verband met de aanslag heeft de politie een 21-jarige en een achttienjarige verdachte aangehouden. De 21-jarige verdachte werd zaterdagavond laat aangehouden in Hounslow, in het westen van de Britse hoofdstad. Eerder zaterdag werd al een verdachte opgepakt in het havengebied van Dover.

Na de arrestatie in Dover, waar onder meer de ferry's naar Calais vertrekken, is ook een inval gedaan in een pand in de Londense voorstad Sunbury. Buren vertelden de BBC dat er een ouder echtpaar woont dat in de loop der jaren honderden kinderen heeft opgevangen, onder wie vluchtelingen.

Na de aanhouding van de tweede verdachte heeft de politie huiszoeking gedaan in een huis in Stanwell, niet ver van het vliegveld Heathrow.