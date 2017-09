Politie arresteert tweede verdachte vanwege aanslag metro Londen

De 21-jarige man werd zaterdagavond aangehouden in de wijk Hounslow in West-Londen. Dat heeft de Londense politie zondagochtend bekendgemaakt. De politie hield er al rekening mee dat er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de aanslag.

Zaterdag werd in het havengebied van Dover een eerste verdachte (18) opgepakt. Volgens Neil Basu, nationaal coördinator van de dienst terrorismebestrijding, werden een aantal "interessante dingen" gevonden in het havengebied.

Na de aanhouding in Dover doorzocht de politie een huis in Sunbury in de buurt van Londen. Buren vertelden de BBC dat er een ouder echtpaar woont dat in de loop der jaren tal van pleegkinderen heeft opgevoed.

Parsons Green

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van de stad. Volgens de Londense politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

Het nationale dreigingsniveau staat op 'kritiek', het hoogste niveau. De politie-inzet is dit weekeinde in heel Groot-Brittannië sterk verhoogd. Ook zijn militairen ingezet om instellingen en burgers te beschermen.