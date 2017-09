Hamas ontbindt eigen regering in Gazastrook

Dat heeft de door de EU als terroristische organisatie aangemerkte groepering in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt in een verklaring op zijn website.

Hamas zegt naast het opgeven van de regering bereid te zijn tot een dialoog met de rivaliserende Fatah-beweging (voorheen de PLO) van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Het besluit kwam tot stand na bemiddeling door Egypte.

Het voornemen om de eigen regering in de Gazastrook te ontbinden en toenadering tot Fatah te zoeken werd eerder deze week al aangekondigd door Hamas-leider Ismail Haniyeh.

De eenheidsregering werd in 2014 gevormd na een akkoord tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Het kabinet bestaat uit ministers die in naam onafhankelijk zijn, maar worden gezien als loyaal aan Fatah of aan kleinere, linkse politieke partijen. Geen van de betrokken ministers leek banden met Hamas te hebben.

Eigen regering

De overeenkomst viel in 2015 uit elkaar. Volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas wilde Hamas niet dat Fatah voet aan de grond kreeg in de Gazastrook, waar Hamas sinds 2007 de dienst uitmaakt. Op zijn beurt beschuldigde Hamas Fatah ervan geen verkiezingen te willen uitschrijven, omdat de partij van Abbas die zou verliezen.

In reactie op het conflict benoemde Abbas zonder overleg nieuwe ministers tot de eenheidsregering, waarop Hamas in maart van dit jaar een 'administratief comité' oprichte en zo een de facto eigen regering creëerde in de Gazastrook.

De regering van Abbas zette de groepering vervolgens zwaar onder druk, onder meer door betalingen aan Israël voor de elektriciteitsvoorziening aan de Gazastrook stop te zetten en de salarissen van tienduizenden 'Hamas-ambtenaren' te verlagen.