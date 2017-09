Kustwacht Libië verhindert oversteek duizend migranten naar Italië

De operatie vond volgens een woordvoerder ten westen van hoofdstad Tripoli plaats.

Sinds juli is de stroom vluchtelingen en migranten op zee tussen Libië en Italië sterk verminderd. Dat is in belangrijke mate te danken aan gewapende groeperingen die het vertrek uit de bekende smokkelhavens van Sabratha en Zawiya verhinderen.

Toch slagen mensenhandelaren er nog altijd in daar of elders illegale migranten in te schepen voor de overtocht naar Europa. De Libische autoriteiten troffen zaterdag zo'n 45 kilometer uit de kust bij Tripoli acht boten aan met in totaal 1074 mensen aan boord. Die kwamen uit Afrika ten zuiden van de Sahara en uit Arabische landen.