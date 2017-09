KLM-toestel aangekomen op Sint Maarten voor hulp

"Het is voor het eerst sinds de orkaan dat er een KLM-toestel op Sint Maarten is geland", aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Het is de bedoeling het vliegtuig, met plek voor 268 passagiers, in te zetten voor meerdere pendelvluchten tussen Sint Maarten en Aruba en/of Curaçao. "Maandag willen we met een behoorlijk vol toestel naar Nederland terugvliegen", aldus de KLM-zegsman.

De vlucht is volgens KLM mede mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van het vliegend personeel. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegevlogen om de evacuatie te begeleiden.

Actiedag

De landelijke actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten' heeft vrijdag 13,3 miljoen euro opgebracht voor noodhulp aan de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten. Het geld gaat naar giro 5125 van het Rode Kruis, dat het gebruikt om mensen op de getroffen eilanden van eerste levensbehoeften te voorzien.

Veruit het zwaarst getroffen is Sint Maarten. Op Saba en Sint Eustatius is ook schade, maar aanzienlijk minder. Het Rode Kruis benadrukte vrijdag dat er nog steeds acties in het land bezig zijn. ''En mensen kunnen voorlopig nog blijven storten. Er is nog veel meer nodig om de inwoners van Sint Maarten na de verwoestende orkaan te helpen."