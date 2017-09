Zeven tieners opgepakt voor fatale schoolbrand Kuala Lumpur

De politie kwam de zeven op het spoor dankzij beelden van beveiligingscamera’s in een nabijgelegen gebouw. De zeven, in de leeftijd van elf tot achttien jaar, zijn voor de rechter gebracht en voor zeven dagen vastgezet, meldde de politiechef van Kuala Lumpur Amar Singh zaterdag tijdens een persconferentie. "Ik kan nu met zekerheid zeggen dat de zaak is opgelost met de arrestaties van de zeven."

Allen zijn studenten uit de omliggende buurt. Sommigen waren volgens de politie onder invloed van marihuana. Zij zouden een aantal dagen voor de brand onenigheid hebben gehad met de leerlingen van de school. Volgens Singh waren de zeven van plan om brand te stichten, maar waarschijnlijk hebben ze de mogelijk fatale gevolgen van de brand niet kunnen overzien.

De brand ontstond donderdagochtend vroeg in de slaapvertrekken op de bovenste verdieping van het gebouw met drie verdiepingen. De slaapzaal had slechts één deur, waardoor de scholieren ingesloten zaten. Veel ramen waren bedekt met metalen tralies.

Koran

De brand had plaats in de Darul Quran Ittifaqiyah school, een zogeheten Tahfiz-school, waar studenten de Koran leren. De leerlingen zijn meestal tussen de vijf en achttien jaar. Tahfiz-scholen vallen niet onder het ministerie van Onderwijs, maar staan onder toezicht van religieuze instanties.

Het was het dodelijkste incident van zijn soort in Maleisië in twee decennia en heeft tot grote verontwaardiging geleid. Sommigen roepen op tot betere veiligheidsvoorzieningen bij dergelijke religieuze scholen.