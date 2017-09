Oudste mens (117) ter wereld overleden in Jamaica

Moss-Brown was op 10 maart 1900 geboren in Jamaica. Zij volgde de Italiaanse Emma Morano op als de oudste mens ter wereld. Morano overleed op 15 april van dit jaar op eveneens 117-jarige leeftijd. Zij was geboren op 29 november 1899.

Volgens haar 96-jarige zoon is een van haar geheimen voor haar lange leven het niet eten van twee soorten vlees: kip en varken. Wel was ze dol op vis, schapenvlees en koeienvoet. Verder at ze graag zoete aardappelen, mango’s en sinaasappelen, schrijft The Daily Star.

Het is nog niet bekend wie nu de oudste mens is.