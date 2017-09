Vrachtwagen met vijftig vreemdelingen onderschept op Duitse snelweg

Dat heeft een woordvoerder van de federale politie zaterdag laten weten. Het zou om meerdere families gaan die naar eigen zeggen uit Irak afkomstig zijn. Paspoorten of identiteitskaarten hadden zij niet bij zich. Het zijn twintig mannen, veertien vrouwen, tien jongens en zeven meisjes.

De politie dwong de 46-jarige chauffeur zijn vrachtwagen in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur stil te zetten op de snelweg tussen Müllrose en Berlijn, waarna de personen werden aangetroffen. De Turkse chauffeur zit voorlopig vast op verdenking van mensensmokkel.

Volgens een woordvoerder worden de inzittenden opgevangen in een tent van de politie in Frankfurt an der Oder. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Hoe lang de truck al onderweg was, is nog onduidelijk. Vanwege de nabijheid van de Poolse grens is het volgens de woordvoerder duidelijk dat de wagen van Polen naar Duitsland kwam.