Koerdisch parlement stemt voor referendum over onafhankelijkheid van Irak

De bijeenkomst van het parlement geldt als de eerste in twee jaar tijd. De politici kwamen bij elkaar in Erbil, een stad in Noord-Irak. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen.

"We hebben hier al meer dan honderd jaar op gewacht", zei Omed Khoshnaw, een parlementariër van de Koerdistan Democratische Partij (KDR) van de president van de Koerdische Autonome Regio (KRG), Massoud Barzani.

Het plan voor het referendum werd eerder dit jaar al bekendgemaakt door de KDR.

De centrale regering in Bagdad is geen voorstander van de volksraadpleging. Het Iraakse parlement stemde vorige week tegen acceptatie van het referendum. Ook Iran en Turkije zien het plan niet zitten. De twee buurlanden vrezen dat de totstandkoming van een Koerdische staat zal leiden tot een toename van seperatisten onder hun eigen Koerdische bevolking.

De Verenigde Staten en andere westerse landen waarschuwen voor nieuwe conflicten in de regio als gevolg van de stembusgang. Ondanks de geuitte zorgen is Barzani niet van plan om het referendum uit te stellen. "We hebben geen goed alternatief gehoord", liet hij deze week weten na gesprekken met meerdere landen.

Kirkuk

Een waarschijnlijk strijdpunt tussen de Koerden en de Iraakse regering is de stad Kirkuk, die buiten de officiële grenzen van het Koerdische grondgebied ligt. De stad, die grote etnisch Arabische en Turkmeense bevolkingsgroepen heeft, wordt door zowel de regering in Bagdad als door de Koerden geclaimd.

Kirkuk en enkele andere betwiste gebieden werden in 2014 ingenomen door Koerdische strijders toen het Iraakse leger instortte tijdens de opmars van Islamitische Staat (IS).

Daarmee werd voorkomen dat de rijke olievelden in de regio in handen van de terroristische organisatie vielen, maar het is onwaarschijnlijk dat de KRG ze zonder slag of stoot zal teruggeven aan Bagdad.

Turkije

Buiten Irak is de Koerdische kwestie vooral bijzonder gevoelig voor Turkije, dat vooral in het zuidoosten van het land een grote Koerdische minderheid heeft en al decennia verwikkeld is in gewapende strijd met de Koerdische PKK. Een onafhankelijke Koerdische staat aan de Turkse grens is voor Ankara een nachtmerriescenario.

De Turkse president Erdogan noemde de beslissing om het referendum niet uit te stellen vrijdag "heel fout".

In een televisie-interview zei Erdogan dat zijn regering op 22 september een officieel standpunt over het referendum zal bekendmaken na een beraad van de Nationale Veiligheidsraad.

Terrorisme

Ook na het besluit van het Koerdische parlement dringt de VS er op aan om het referendum te schrappen. De Amerikanen vragen de Koerden om in dialoog te gaan met de Iraakse regering, om te voorkomen dat het referendum afleidt van de strijd tegen IS .

De Koerdische Autonome Regio maakt in Syrië deel uit van de door de VS geleide coalitie die tegen IS vecht.