Vijf mensen op Madagaskar overleden aan longpest

Volgens plaatselijke media begon de pestuitbraak in de provincie Toamasina, in het noordoosten van het Afrikaanse eiland. Er zou echter ook een dodelijk slachtoffer te betreuren zijn in de buurt van de dichtbevolkte hoofdstad Antananarivo. Daar is een stormloop op antibiotica ontstaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid bevestigde de overlijdensgevallen, maar gaf geen bijzonderheden.

Longpest is de gevaarlijkste variant van de bacteriële infectieziekte pest doordat de besmetting door hoesten of niezen van mens op mens is over te brengen. Patiënten moeten binnen 48 uur behandeld worden, anders is de ziekte fataal.

Madagaskar is een van de weinige gebieden ter wereld waar de pestbacil nog geregeld slachtoffers maakt. Meestal ging dat om de builenpest, overgebracht door rattenvlooien. Bij een snelle diagnose is behandeling met antibiotica doorgaans succesvol.

Volgens de WHO zijn er sinds 2010 op Madagaskar zo'n vijfhonderd doden gevallen door de pest.