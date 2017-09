'Britse geheime dienst heeft verdachte op het oog na explosie in Londen'

Sky News meldt dit op basis van bronnen binnen de diensten. De verdachte zou zijn gevonden met behulp van camerabeelden.

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen liet vrijdagmiddag weten dat de Britse politie een "klopjacht" hield naar de dader of daders en dat zij hoe dan ook zouden worden gevonden.

De explosie zou zijn veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief bij metrostation Parsons Green. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand. De meeste gewonden hebben brandwonden.

De terroristische groepering Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist, meldt het aan IS gelieerde persbureau Amaq vrijdagavond.

Explosie

Meerdere media melden dat een witte emmer in een plastic tas ontplofte in één van de metrowagons. De Londense politie omschrijft de bom als een "geïmproviseerd explosief" (IED) zoals die veel in Afghanistan en Irak worden gebruikt en noemt het explosief dat werd gebruikt eenvoudig en goedkoop.

De 'doe-het-zelfbom' is waarschijnlijk gemaakt aan de hand van instructies op het internet en heeft de dader(s) hooguit zes euro gekost. Dat bericht de London Evening Standard vrijdag.

De politie vreest dat het incident van vrijdag is voortgekomen uit een discussie onder extremisten over de vraag hoe ze op een eenvoudige manier veel leed en schade kunnen aanrichten.

Donald Trump

De Britse premier Theresa May heeft vrijdagmiddag uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Deze liet vlak na de explosie al weten dat Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, de daders al op het oog zou hebben.

May zei dat het "niet behulpzaam is om te speculeren over een lopend onderzoek." De minister-president sprak van een "laffe aanval".

Later op de vrijdag heeft Trump in een telefoongesprek met May belooft hecht te willen samenwerken om "een einde te maken aan aanvallen wereldwijd tegen ongeschuldige burgers en de strijd aan te willen gaan tegen extremisten", aldus Het Witte Huis.