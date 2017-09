Gewonden na explosie metro Londen, politie gaat uit van terrorisme

Het hoofd van de terrorismebestrijding Mark Rowley zegt dat de ontploffing is veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand. De meeste gewonden hebben brandwonden, aldus Rowley.

De Britse politie liet vrijdagmiddag weten dat het opsporen van de dader of daders de hoogste prioriteit heeft. Agenten zijn sinds de explosie duidelijk zichtbaar op straat, laten Londense wijkteams op Twitter weten.

Rond 9.20 uur Nederlandse tijd werd de explosie gemeld bij het metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen. Leden van de explosieven-opruimingsdienst en het anti-terrorismeteam van de politie zijn ter plaatse, maar voorlopig wordt het onderzoek nog uitgevoerd door de transportpolitie.

Witte emmer

Meerdere media melden dat een witte emmer in een plastic tas ontplofte in één van de metrowagons. Op Twitter circuleert een foto van de vermeende emmer, maar de echtheid daarvan is nog niet bevestigd.

De Londense politie omschrijftde bom als een "geïmproviseerd explosief" (IED) zoals die veel in Afghanistan en Irak worden gebruikt. en noemt het explosief dat werd gebruikt eenvoudig en goedkoop. De "doe-het-zelfbom" is waarschijnlijk gemaakt aan de hand van instructies op het internet en heeft de dader(s) hooguit zes euro gekost. Dat bericht de London Evening Standard vrijdag.

De politie vreest dat het incident van vrijdag is voortgekomen uit een discussie onder extremisten over de vraag hoe ze op een eenvoudige manier veel leed en schade kunnen aanrichten.

"Onze gedachten gaan uit naar de gewonden", zegt de Britse premier Theresa May. Ze complimenteert het "snelle en dappere" optreden van de hulpdiensten. Verder wil ze nog niets kwijt over de situatie. May heeft met haar regering een spoedberaad belegd.

Vuurbal

Ooggetuigen vertellen de BBC dat ze een luide knal hoorden in het metrostel en dat er daarna een vuurbal zich verspreidde door de metro. Een andere getuige zei tegen de krant Evening Standard dat de metro net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Daarop rende iedereen de wagon uit, vertelde de man.

Volgens aanwezige verslaggevers hebben verscheidene mensen brandwonden opgelopen aan onder meer hun gezicht, benen en armen. Zeker één vrouw verklaarde in het gedrang verwondingen te hebben opgelopen.

Het metroverkeer op de District Line, waar Parsons Green aan ligt, is stilgelegd. De politie is bezig met het evacueren van een metrotrein die naast de getroffen metro staat. Zij worden van het metrostation geleid. De politie vraagt mensen weg te blijven van de plek van het incident.