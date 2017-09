Militair overmeestert aanvaller met mes in Parijs

De aanval had kort voor 07.00 uur plaats bij het station Châtelet les Halles. De militair patrouilleerde daar samen met beveiligers van het vervoersbedrijf.

Over het motief van de aanvaller is nog weinig bekend. Een bron binnen de politie vertelt aan AFP dat de man geen bekende van de politie was.

In Frankrijk zijn in het kader van antiterreurmaatregelen 7000 militairen ingeschakeld bij het bewaken van de openbare veiligheid. Op 9 augustus raakten zes militairen gewond toen een man met een auto op hen inreed in Levallois-Perret bij Parijs.