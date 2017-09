'Britse Caribische eilanden te rijk voor hulp na orkaan Irma'

In het 'potje' voor internationale hulp zit omgerekend maar liefst 13 miljard pond (ruim 14,4 miljard euro), maar daar kan niet zomaar een beroep op worden gedaan, melden Britse media, waaronder The Guardian. De Britse wet stelt voorwaarden aan het gebruik van dat geld en op papier zijn Anguilla en de Britse Maagdeneilanden te rijk om hulp te krijgen uit dit potje.

Volgens Britse media zijn er beperkende voorwaarden opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze liggen vast in de Britse wet en de regering is daarom gedwongen andere bronnen aan te boren voor het geld dat nodig is voor hulp aan de Britse Caribische eilanden.

Wederopbouw

Britse functionarissen hebben verzekerd dat niets de regering zal tegenhouden om de eilanden te helpen, omdat het gaat om Britten op Brits grondgebied. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is deze week naar de verschillende eilanden in het rampgebied gegaan en er is al voor meer dan 60 miljoen euro aan hulp gestuurd. Gevreesd wordt dat de wederopbouw van de Britse eilanden zeker 800 miljoen euro gaat kosten.

Absurd

Er wordt bij de Britse premier Theresa May op aangedrongen om de Britse wet te wijzigen, zodat de overheid alsnog een beroep kan doen op het geld dat is gereserveerd voor internationale hulp. The Telegraph meldt dat meerdere politici het "absurd" vinden dat door de regels van de OESO Groot-Britannië het geld niet kan gebruiken voor de wederopbouw van de Britse Caribische eilanden.

Nederland

Ook in Nederland is er onduidelijkheid over waar de hulp voor de overzeese gebieden vandaan moet komen. Op het Franse deel van Sint Maarten komt de noodhulp veel sneller op gang, omdat dat een onderdeel is van Frankrijk en dus aanspraak maakt op geld van de Europese Unie.

Het Nederlandse deel is een eigen land, waardoor het nog maar de vraag is of de EU ook geld kan geven voor de wederopbouw daar. De EU-parlementschef heeft wel aangedrongen om ook steun te geven aan het Nederlandse deel.