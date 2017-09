Oudste panda in gevangenschap (37) overleden in China

Artsen probeerden al maanden het leven te verlengen van Basi, die uiteindelijk stierf in een gespecialiseerd onderzoekscentrum in de stad Fuzhou. Het dier was naar menselijke maatstaven meer dan honderd jaar oud. Het leverde haar de bijnaam 'Oma Basi'' op.

"Het lichaam van Basi zal worden overgebracht naar het Basi-museum", aldus de directeur van het centrum. "Dat wordt gebouwd zodat mensen haar voor altijd zullen herinneren in de geest van de harmonieuze ontwikkeling van mens en natuur."

Basi was dol op fietsen, basketbal en gewichtheffen. Ze overleefde meerdere ernstige ziekten.

Vaste verzorger

Dat dankte ze volgens Xinhua aan haar vaste verzorger, die vorig jaar op 44-jarige leeftijd overleed. De vrouw had zich 27 jaar lang over Basi ontfermd.

Wilde panda's worden gemiddeld zo'n vijftien jaar oud, al leven ze vaak langer in gevangenschap. Basi leefde al sinds haar jeugd in het centrum in Fuzhou. Ze was op vierjarige leeftijd uit een rivier gered door dorpelingen in de provincie Sichuan.