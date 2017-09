Democraten claimen akkoord met Trump over niet bouwen grensmuur

Dat zeggen Chuck Schumer en Nancy Pelosi, de leiders van de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, in een gezamenlijke verklaring.

De Democraten spraken met Trump over DACA, de omstreden wet die miljoenen immigranten een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gegeven.

"We hebben afgeproken om de bescherming van DACA snel in de wet op te nemen en aan een plan te werken voor grensveiligheid, zonder dat de muur er komt, waar alle partijen mee kunnen leven", stellen de Democraten in hun verklaring. Het Witte Huis ontkent dat er al harde afspraken zijn gemaakt.

Het plan om een grensmuur te bouwen, dat president Trump lanceerde tijdens zijn campagne, kreeg veel kritiek. Critici vinden dat een muur niet past bij de Amerikaanse waarden van vrijheid en tolerantie. Bovendien was onduidelijk wie er voor de kosten op zou draaien en hoeveel die kosten dan zouden zijn. Schattingen liepen uiteen van 10 tot 30 miljard dollar.

Trump zwakte het plan de afgelopen maanden al een aantal keer af. Zo zouden alleen "delen" van de grens van een muur worden voorzien; op andere plekken zou verscherpte grensbewaking komen.

DACA

De Trump-regering heeft begin deze maand aangekondigd het programma DACA voor jonge illegale immigranten stop te zetten. Het Congres krijgt zes maanden de tijd om met een alternatief te komen.

DACA staat voor uitgestelde actie voor mensen die in hun kindertijd zijn aangekomen. Het is een overheidsprogramma ingevoerd door Obama dat zo'n 800.000 immigranten die als kind illegaal naar de VS kwamen beschermt tegen uitzetting.

Niets toegezegd

Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders ontkent dat de bouw van de muur van tafel is. "Hoewel DACA en grensveiligheid is besproken, is er zeker niet toegezegd dat de muur niet gebouwd gaat worden", meldde Sanders via Twitter.

In een eerdere verklaring vanuit het Witte Huis werd het gesprek met Schumer en Pelosi als positief en constructief bestempeld. "De regering kijkt uit naar de vervolggesprekken met alle betrokkenen van beide kanten." Ook vanuit de kant van de Democraten werd optimistisch gereageerd. In de verklaring noemde de Democratische partijleiders de bijeenkomst met Trump als "zeer productief".

Het gesprek ging voornamelijk over de bescherming van de honderdduizenden 'Dreamers', zoals de jonge illegale immigranten worden genoemd.