Zeker 24 doden door brand in islamitische school Kuala Lumpur

De brand brak uit in het slaapgedeelte van de school in de vroege donderdagochtend. Het merendeel van de slachtoffers is scholier.

Op de kostschool Darul Quran Ittifaqiyah, waar kinderen alles leren over de Koran, werd het vuur rond 5.40 uur ontdekt (lokale tijd). De brand begon in de slaapvertrekken op de bovenste verdieping van het drie etages tellende gebouw. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.

De brandweer kon elf mensen redden, zeven werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee bewakers en 22 scholieren kwamen om het leven. Alle 22 overleden scholieren zijn jongens in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Volgens een verklaring van de autoriteiten zijn de jongens gestikt door de rook.

Reeks schoolbranden

Op de zogeheten Tahfiz-school zitten scholieren van 5 tot 18 jaar oud. Zulke scholen, die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, staan onder controle sinds een incident in het begin van dit jaar. Een 11-jarige jongen overleed na te zijn mishandeld. De Maleisische autoriteiten zijn bezorgd over de veiligheid op de ongereguleerde scholen na een reeks branden. Sinds 2015 zijn meer dan 200 branden gemeld.