Braziliaanse aanklager mag doorgaan met vervolging president Temer

Een meerderheid van de juryleden stemde woensdag tegen een aanklacht van Temers advocaten. De raadsmannen claimen dat Janot een politieke agenda heeft en daarom geschorst moet worden.

Naar verwachting dient Janot een nieuwe aanklacht in over corruptie door de president, voordat zijn eigen termijn op 19 september ten einde loopt. In juli liet de aanklager weten te beschikken over nog veel meer bewijzen tegen Temer die nog niet in de rij aanklachten stonden die hij eerder indiende bij de rechtbank.

In de eerste aanklachten wordt de president ervan beschuldigd omkoopsommen te hebben aangenomen. Ondanks het uitlekken van een geluidsopname waarop hij een omkoping goedkeurt, ontkent hij zelf schuldig te zijn. Ook weigert hij zijn functie neer te leggen.

Vervolging

Janot besloot eind juni om over te gaan tot vervolging van Temer. Het is de eerste keer dat een zittende Braziliaanse president in staat van beschuldiging wordt gesteld voor een misdrijf. Het Lagerhuis in het land stemde in augutus tegen de vervolging.

De zaak van Temer is onderdeel van een grootschalig corruptieonderzoek dat sinds 2014 loopt en waarin het (semi)staatsoliebedrijf Petrobas centraal staat. Tientallen prominente zakenmensen en hooggeplaatste politici zijn hierbij betrokken en velen van hen zijn inmiddels veroordeeld voor corruptie en witwassen.