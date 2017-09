VN-secretaris-generaal wil dat Myanmar militaire acties tegen Rohingya stopt

De humanitaire situatie is inmiddels ''catastrofaal'', zegt Guterres op een persconferentie.

Volgens de topman van de Verenigde Naties is de crisis in het door boeddhisten gedomineerde land destabiliserend. Zeker een derde van de verplaatsing van de Rohingya-bevolking in Myanmar is te beschrijven als "etnische schoonmaak", aldus Guterres.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reageerde woensdag ook op de situatie in het Zuidoost-Aziatische land. "Wat er nu gebeurt met Rohingya in Myanmar, is afschuwelijk. De humanitaire situatie in de deelstaat Rakhine is schrijnend", aldus de minister in een verklaring.

"Ik wil dat Aung San Suu Kyi duidelijk afstand neemt van de ernstige mensenrechtenschendingen en het geweld. Myanmar moet de onafhankelijke factfindingmissie van de VN en humanitaire hulpverlening toelaten."

Myanmar en regeringsleider Suu Kyi krijgen internationaal zware kritiek vanwege etnisch geweld waardoor inmiddels ongeveer vierhonderdduizend leden van de islamitische Roningya-minderheid naar buurland Bangladesh zijn gevlucht.

Algemene Vergadering

Eerder op woensdag werd bekend dat Suu Kyi, die eerder een Nobelprijs won, vanwege de crisis in haar land niet bij de 72e Algemene Vergadering van de VN in New York is. Die werd dinsdag geopend.

De VN-Veiligheidsraad vergaderde diezelfde dag achter gesloten deuren over de situatie in Myanmar. Mensenrechtenchef van de VN, Zeid Ra'ad Al-Hussein, liet maandag weten dat het geweld tegen de Rohingya lijkt op een schoolvoorbeeld van etnische zuivering.

Uittocht

De exodus van Rohingya uit Myanmar kwam op 25 augustus op gang. Nadat militante Rohingya dertig politieposten en een legerkamp hadden aangevallen, sloeg het leger hard terug, waarna velen vluchten. Volgens de VN moet er snel veel geld worden uitgetrokken voor de opvang van de mensenmassa in Bangladesh.