Opnieuw tientallen gebouwen in Rusland ontruimd na reeks bommeldingen

Persbureau RIA meldt dat winkelend publiek in Moskou woensdag in allerijl het beroemde warenhuis Goem bij het Rode Plein moest verlaten. Op de site van het bedrijf stond dat het ''om technische redenen'' tijdelijk was gesloten.

Een cameraman van Reuters zei dat de politie met speurhonden naar binnen ging. Dat gebeurde ook in nog ruim twintig andere panden. Ook drie belangrijke stations in Moskou gingen woensdag dicht.

Volgens RIA zijn de bommeldingen niet beperkt gebleven tot Moskou of Sint-Petersburg, maar hebben al meer dan twintig Russische steden er last van gehad, van Kaliningrad aan de Baltische Zee via Siberië tot in het verre oosten. Naar schatting zijn zo'n honderdduizend mensen geëvacueerd.

Georganiseerd

''Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Het is 100 procent georganiseerd telefoonterrorisme'', zegt Frants Klintsevitsj, lid van de parlementaire defensiecommissie. ''Het enige doel is een destructief proces in gang te zetten, paniek te zaaien.''

RIA voerde een bron op die zei dat veel meldingen vermoedelijk uit Oekraïne kwamen. De relatie tussen Kiev en Moskou staat op een laag pitje sinds de Russen in 2014 de Krim annexeerden. De herkomst van meldingen is moeilijk te traceren doordat er via internet werd gebeld.

''Het zou het voorbereidende werk kunnen zijn voor een serieuze terroristische aanslag'', aldus Klintsevitjs. Het Kremlin heeft niet gereageerd op de alarmerende telefonade. Het verwijst de persvertegenwoordigers naar de politie.