Dodental Irma stijgt naar 81 na drama in verpleeghuis Florida

De bewoners stierven door een defecte airconditioning. De apparatuur was uitgevallen door een stroomonderbreking, toen de orkaan over Florida trok. Door de stroomuitval raakte de apparatuur van slag en ontstond er gasvorming. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart of er sprake is van verwijtbare nalatigheid.

Het drama speelde zich af in Hollywood, een stad tussen Miami en Fort Lauderdale. De brandweer vond bij aankomst twee doden. De anderen stierven later in een ziekenhuis. Woensdag werden 120 andere inwonenden van de inrichting geëvacueerd.

Elders in Florida, in de stad Orlando, stierven drie mensen, onder wie twee minderjarigen, door koolstofmonoxidevergiftiging, nadat een draagbare gasgenerator te lang aanstond in een woning. Dat maakte de plaatselijke politie woensdag bekend.

Irma

In de Verenigde Staten (VS) kwamen in totaal zeker 38 inwoners van Florida en naastliggende staten om het leven als gevolg van de storm. In het Caribisch gebied kwamen zeker 43 mensen om.

De zware orkaan trok begin september een spoor van vernieling door het Caribisch gebied en delen van het zuiden van de Verenigde Staten. Van laatstgenoemde kreeg vooral Florida het zwaar te verduren.

Zeker een kwart van de huizen op eilandengroep de Floriday Keys is vernietigd. Tweederde van alle huizen liep zware schade op.

Electriciteit

Orkaan Irma veroorzaakte in het zuiden van de VS een enorme ravage. Miljoenen Amerikanen zitten nog zonder stroom. Het ging woensdagochtend volgens nutsbedrijven om zo'n vijf miljoen aansluitingen waar zo'n tien miljoen mensen gebruik van maken.

De bedrijven slaagden er de afgelopen dagen in miljoenen gedupeerde mensen weer aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo zaten maandag nog zo'n 7,8 miljoen klanten zonder elektriciteit in Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina.

Energiebedrijf FPL, dat bijna vijf miljoen bedrijven en huishoudens van stroom voorziet, verwacht dat de meeste klanten in het zwaar getroffen westen van Florida tegen 22 september weer stroom hebben. Het kan bij grote schade zelfs nog langer duren.