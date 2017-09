Ruim 700 Catalaanse burgemeesters gedagvaard om steunen referendum

Madrid heeft het referendum bestempeld als illegaal. Hierdoor staan de verhoudingen in Spanje op scherp.

De Spaanse overheid is fel gekant tegen elke stap die kan leiden naar onafhankelijkheid van Catalonië. De burgemeesters die zij nu via de rechter wil aanpakken, hebben ingestemd met het gebruik van publieke gebouwen om te kunnen stemmen. Opmerkelijke uitzondering is de burgemeester van Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Deze heeft zich nog niet uitgesproken.

Reageren de betrokken burgemeesters niet op de dagvaarding, dan moet de politie ze aanhouden, vindt het OM.

Welvarend

Catalonië in het uiterste noordoosten is een autonome en welvarende regio. Het telt bijna 8 miljoen inwoners. Het maakt al eeuwen deel uit van Spanje, maar de huidige regering stuurt aan op onafhankelijkheid. De roep om afscheiding van de rest van Spanje werd aangewakkerd door de economische crisis in het land.

Het hooggerechtshof beoordeelde het referendum als illegaal, maar de Catalanen lijken zich niet te laten tegenhouden door dat oordeel.

Officieus referendum

Separatistische politici organiseerden drie jaar geleden een officieus referendum over onafhankelijkheid. Maar alleen hun aanhang kwam opdagen. Circa 80 procent van de kiezers stemde toen voor afscheiding van Spanje, maar slechts 2,3 miljoen van de beoogde 5,4 miljoen kiezers brachten een stem uit.

In recente opiniepeilingen zijn er iets meer Catalanen die afscheiding afwijzen dan Catalanen die ervoor zijn.