Ultraorthodox parlementslid Israël weg na bijwonen homohuwelijk

In een open brief keerden vijf prominente rabbijnen zich maandag tegen Yigal Guetta van de Shas-partij. Dat gebeurde nadat Guetta aan de Israëlische radio had verteld dat hij met familie naar de ceremonie was geweest. Hij wilde dat de zoon van zijn zus gelukkig wordt, verklaarde hij, ook al druist het huwelijk in tegen zijn religieuze overtuiging.

Maar dat was tegen het zere been van de rabbijnen die het homohuwelijk in hun brief een ''gruwel'' noemden. Ze beschuldigden Guetta verder van het ''ontheiligen van de wil van God''.

Guetta trad daarop af. Hij gaf geen verklaring voor zijn stap.