Hooggerechtshof VS staat inreisverbod Trump toe

Door de blokkering zouden 24.000 nieuwe vluchtelingen volgens het ministerie van Justitie toegang tot de VS krijgen. Justitie had in een spoedprocedure gevraagd om een eerdere gerechtelijke uitspraak voorlopig op te schorten en kreeg gelijk van het hoogste Amerikaanse rechtscollege. Nu wordt de uitspraak definitief opgeschort.

Het tijdelijke inreisverbod verloopt eind oktober. Het is nog onduidelijk of de regering het verbod gaat verlengen.

Het hof in San Francisco stak afgelopen donderdag een stokje voor het plan van Trump om de meeste vluchtelingen voorlopig uit de VS te weren. Grootouders, tantes, ooms en neven en nichten van mensen die al ingezetenen van de Verenigde Staten zijn, mogen het land wel binnenkomen.

Decreet

Trump bepaalde in januari per decreet dat vluchtelingen uit Irak, Iran, Libië, Somalië, Syrië, Soedan en Jemen voor onbepaalde tijd werden geweerd om daarmee terrorisme te voorkomen.

Het inreisverbod kon rekenen op een storm aan bezwaren. Diverse federale rechters schoten het decreet af. Ook een afgezwakte tweede versie kon rekenen op verwerping door de rechterlijke macht.

In oktober kijkt het Hooggerechtshof naar de bredere vraag over of het inreisverbod moslims discrimineert en daarmee ongrondwettelijk is.

