'Verdachte van doodsteken burgemeester Moeskroen nam wraak'

De vermoedelijke dader, die Gadenne (71) maandagavond de keel doorsneed toen deze de poort naar het gemeentelijk kerkhof wilde sluiten, handelde waarschijnlijk met voorbedachten rade. Volgens de Belgische media was hij uit op wraak omdat hij de burgemeester verantwoordelijk hield voor het ontslag van zijn vader als brandweerman. Deze maakte vorig jaar een eind aan zijn leven.

D. wachtte bovendien tot hij meerderjarig was om zijn moeder, die ook een gemeentebaan heeft, niet in problemen te brengen. Zijn advocaat nam het woord wraak niet in de mond, maar sprak van "een drama dat gebeurd is na een ander drama". Hij bevestigde dat de informatie die dinsdag naar buiten kwam, dicht bij de realiteit ligt.

De jongen zal psychiatrisch worden onderzocht om te bepalen of hij verantwoordelijk is voor zijn daden. Volgens het parket was hij zeer kalm toen hij na zijn bloedige actie de politie belde en zich op de plaats delict liet inrekenen.