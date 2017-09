Aantal mensen met honger wereldwijd stijgt naar 820 miljoen

Dat heeft Hans Hoogeveen, permanent vertegenwoordiger van de Food and Agriculture Organization (FAO) donderdag gemeld in het NPO Radio 1-programma De Ochtend.

De Wereldgezondheidsorganisatie en de FAO brengen vrijdag deze nieuwe cijfers naar buiten.

De situatie is vooral ernstig in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Volgens Hoogeveen is daar een structurele en solide landbouwstrategie nodig.

Grote droogte

"Nederland speelt daarin een cruciale rol", zei hij in De Ochtend. "Nederland is namelijk een grote speler in de agrologistiek. Denk aan goede opslag zodat de oogst niet verloren gaat, irrigatiesystemen en veterinaire hulp en het ontwikkelen van zaden die weinig water nodig hebben en tegen grote droogte kunnen."

In het jaar 2000 waren er ruim 1 miljard mensen in de wereld die structureel honger hadden. Dat aantal daalde gestaag tot 790 miljoen in 2016. Het feit dat het aantal nu weer stijgt, is volgens de twee organisaties reden tot bezorgheid.

Marshallplan

De vertegenwoordiger van de FAO pleit voor een structureel wederopbouwprogramma, "vergelijkbaar met het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent investeren in de landbouw. Het bedrijfsleven moet daarin een cruciale schakel zijn." Â

Als voorbeeld noemt Hoogeveen het bedrijf DSM, die in juli van dit jaar in Rwanda een voedselfabriek heeft geopend. "Normaal kochten zij het voedsel in Europa en werd het daar gedistribueerd. Nu gaan ze het voedsel van negenduizend lokale boeren in oogst nemen."