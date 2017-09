Belgische minister sluit per direct omstreden slachthuis wegens dierenleed

Dit zegt een woordvoerder dinsdagmiddag tegen persbureau ANP. Eerder op de dag kwam Animal Rights met schokkende verborgencamerabeelden van dierenmishandeling naar buiten en eiste de onmiddellijke sluiting van het bedrijf.

De Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn is in het slachthuis en heeft volgens de woordvoerder ''voldoende aangetroffen in de infrastructuur in combinatie met de beelden" om het slachthuis te sluiten. Nader onderzoek volgt. ''Het bedrijf wordt doorgelicht. Daarna wordt gekeken wat er veranderen moet om het dierenwelzijn te waarborgen."

In maart moest een slachthuis voor varkens in het Belgische Tielt een maand dicht nadat Animal Rights er met undercoverbeelden grove misstanden aan het licht had gebracht. Het kreeg na het invoeren van allerlei maatregelen een tweede kans.

Toezicht

In het Vlaamse parlement dringen de Groenen bij landbouwminister Joke Schauvliege aan op permanent cameratoezicht in de zeventig slachthuizen in Vlaanderen. ''We willen ervoor zorgen dat de gang van zaken in alle slachthuizen 24/7 gemonitord kan worden", zegt parlementslid Bart Caron.

''De beelden moeten ook gecentraliseerd worden, zodat de inspectie ze van afstand kan bekijken. Wanneer de kans om betrapt te worden op onwettige en dieronwaardige praktijken groter is, zal het aantal incidenten afnemen." Ook dierenrechtenorganisatie Gaia is daar voorstander van.

Elektrische schokken

Op de verborgencamerabeelden van het slachthuis in Izegem is te zien hoe werknemers runderen hardhandig bewerken met een stok om hen een schietbox in te jagen. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam, waaronder de anus, van de dieren gestoten.

"Een werknemer dient systematisch elektrische schokken toe op de runderen, wat wettelijk niet toegelaten is. Ondanks de wettelijke verplichting dat dieren verdoofd moeten worden tijdens het slachtproces, zijn op de beelden meerdere runderen te zien die bij volle bewustzijn gekeeld en verbloed worden. De werknemers nemen geen maatregelen om hen een bijkomende verdoving te geven", zegt Robert Molenaar, directeur van Animal Rights.

De zaakvoerder van het slachthuis, Louis Verbist (73), ontkent in de krant Het Laatste Nieuws alle beschuldigingen. ''Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

Samenwerking

De Belgische supermarktketen Delhaize heeft de samenwerking met het slachthuis in Izegem dinsdagochtend met onmiddellijke ingang stopgezet. Tegelijk heeft branchegenoot Colruyt besloten om bestellingen en leveringen ''on hold'' te zetten.

''Dierenwelzijn heeft een hoge prioriteit bij ons. Wij gaan nu ook extra controles doen bij andere slachthuizen. Delhaize tolereert op geen enkele manier inbreuken op dierenwelzijn'', zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Volgens een woordvoerder van het concern Ahold Delhaize is het betreffende vlees alleen geleverd aan supermarkten van Delhaize, niet aan de keten Albert Heijn.

Makro

Groothandelsbedrijf Makro haalt per direct geen vlees meer afkomstig van het Belgische slachthuis Verbist. ''Uit onderzoek is gebleken dat incidenteel is geleverd uit dit slachthuis. Het gaat hierbij om zeer specifiek assortiment voor een beperkt aantal klanten. Het betreft hier minder dan 0,5 procent van onze totale vleesverkopen'', aldus Makro dinsdag.

De groothandel werkte niet direct samen met het slachthuis in het Vlaamse Izegem. Verbist is een toeleverancier van de leverancier van Makro. ''We hebben onze leverancier medegedeeld per direct de leveringen vanuit dit slachthuis te stoppen.

Bij Makro voelen we onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en duurzaamheid en zijn we ons bewust van onze rol als groothandel hierin.''