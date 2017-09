Verenigde Staten eisen vrijlating oppositieleider Cambodja

De autoriteiten in zijn land beschuldigen de politicus ervan met de VS te hebben samengezworen om de macht te grijpen, maar volgens Washington is daar niets van waar.

''Alle beschuldigingen die u de afgelopen weken hebt gehoord over de VS, zijn allemaal onjuist'', zei de Amerikaanse ambassadeur William Heidt in een verklaring. De diplomaat stelde ook dat ''de VS het afgelopen jaar op tientallen gelegenheden het doelwit was van onjuiste, misleidende en ongefundeerde beschuldigingen''.

De opgepakte leider van partij CNRP wordt gezien als de enige noemenswaardige rivaal van premier Hun Sen, die al tientallen jaren aan de macht is. De premier heeft gedreigd de oppositiepartij te laten ontbinden als het de steun aan de van verraad beschuldigde Sokha niet intrekt.