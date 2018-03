Pro-Trump bijeenkomst in Portland leidt tot onrust

Op de zogenaamde Trump Free Speech Rally kwamen enkele honderden supporters van de Amerikaanse president Donald Trump af, maar ook veel tegenstanders. Politie was aanwezig om de twee groepen uit elkaar te houden, terwijl leuzen over en weer klonken.

Agenten van lokale en federale eenheden vormden "een muur" tussen de twee extremen, schrijft CNN. Ze gebruikten soms pepperspray. Er werden zeker veertien mensen gearresteerd. Er ontstonden enkele fysieke confrontaties tussen de verschillende demonstranten en tussen demonstraten en de politie.

De agenten leken vooral hun handen vol te hebben aan de tegendemonstranten, die op de 'rally' waren afgekomen. De politie werd door enkele tientallen van deze tegenstanders met bakstenen bekogeld.

Spanningen

De bijeenkomst was georganiseerd in de buurt van het stadhuis van Portland

In de stad heerst al een gespannen sfeer, sinds bij een steekpartij in mei twee mannen omkwamen, die een donker meisje en een moslima te hulp waren geschoten. De jonge vrouwen werden in de trein belaagd door een man die racistische en religieuze beledigingen schreeuwde. De dader kon direct worden gearresteerd.

President Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over die gebeurtenis.

Afgesloten

Na het incident had de burgemeester van Portland ervoor gepleit de vergunning van de pro-Trump demonstranten in te trekken, omdat hij bang was dat de recente gebeurtenissen zouden leiden tot onrust. Omdat de aanvraag volgens de regels was verkregen, werd de vergunning echter niet afgenomen.

De bijeenkomst vond dus zondag plaats, zoals enkele weken eerder gepland was. Een aantal lokale conservatieve groepen organiseerde de samenkomst. "Een stem op Trump is nog geen haatmisdaad", aldus een aanwezige betoger tegen CNN. "Het is vrijheid van meningsuiting."

De anti-Trump, maar vooral 'anti-fascisme'-demonstranten namen de gelegenheid om naar dezelfde locatie te komen en noemden op online discussiefora de steekpartij als aanleiding, meldt de politie aan Reuters. Op internet werden bovendien bedreigingen geuit, een reden voor de politie om alert te zijn.

Al met al stonden zondag enkele duizenden mensen tegenover elkaar. Naarmate de onrust toenam, sloten de politie-eenheden het plein af en werden de omliggende straten één voor één schoongeveegd.